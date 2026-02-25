Sharon Osbourne rivela | Ozzy sentiva che non aveva molto tempo dopo l’ultimo concerto dei Black Sabbath

Sharon Osbourne continua a snocciolare ricordi di Ozzy e dei loro ultimi giorni insieme, prima della scomparsa del “principe delle tenebre” avvenuta il 22 luglio. Il 5 luglio andava in scena nella sua Birmingham, “Back To The Beginning”, ultimo atto dei Black Sabbath nella formazione originaria, con il quale Ozzy si congedava dal pubblico. Il mega evento ha visto esibirsi nel corso della giornata star del panorama del rock come Pantera, Metallica, Guns’N’ Roses, Smashing Pumkins, Alice In Chains tra i tanti. Lo show aveva registrato un incasso di circa sette milioni di sterline, andati in beneficienza. A distanza di diciassette giorni dal live, arrivava l’annuncio della scomparsa del frontman dei Black Sabbath per via di un infarto. Sharon Osbourne ripercorre le ultime settimane di Ozzy. Ospite del podcast Dumb Blonde, Sharon Osbourne ha ripercorso le ultime settimane di Ozzy: “A distanza di due settimane dal concerto, i medici dicevano che avrebbe potuto morire, ma voleva esserci. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

