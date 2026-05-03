Overshoot Day 2026 | per l' Italia le risorse naturali finiscono qui
Quest'anno l'Overshoot Day si registra il 3 maggio, segnando il giorno in cui le risorse naturali disponibili per il Paese si esauriscono. Da questa data, tutte le risorse consumate sono al di sopra della capacità di rigenerazione dell’ambiente. La data indica che, nel corso del 2026, l'Italia utilizza più risorse di quante ne possa sostenere il pianeta.
Tradotto in termini concreti, come spiega il WWF, significa che utilizzeremo capitale naturale invece degli «interessi» prodotti dagli ecosistemi: foreste che non riescono a ricrescere abbastanza velocemente, suoli impoveriti, con meno biodiversità e emissioni che l’ambiente non riesce ad assorbire. Un debito sempre più pesante, che si manifesta nella crisi climatica, nella perdita di specie viventi e nell’aumento della fragilità del territorio. Il dato del 2026 segna anche un peggioramento rispetto all’anno scorso: nel 2025 l’Overshoot Day italiano cadeva il 6 maggio. Tre giorni possono sembrare pochi, ma vogliono dire che, nonostante la maggiore attenzione pubblica ai temi ambientali, l’impronta ecologica complessiva del Paese continua a crescere.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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