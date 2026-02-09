Clara dalla Sardegna a Tokyo per studiare i disastri naturali | Resterò qui in Italia vedo poche possibilità

Clara, 33 anni, lascia la Sardegna per trasferirsi a Tokyo. È partita per studiare i disastri naturali e ha deciso di restare in Giappone, perché in Italia vede poche possibilità. La sua scelta sorprende, ma è motivata dalla volontà di approfondire le sue ricerche in un ambiente più stimolante.

Clara, 33 anni, nata e cresciuta in Sardegna, si è trasferita in Giappone per svolgere un periodo di ricerca a Tokyo. A Fanpage.it ha raccontato il suo percorso: "Dopo la laurea, ho lavorato per un po' ma poi ho deciso di specializzarmi nei Paesi Bassi, da dove sono partita per fare il semestre elettivo".

