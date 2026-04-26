Ogni anno si avvicina la data dell'Earth Overshoot Day, momento in cui le risorse naturali consumate nel corso dell’anno superano quelle che il pianeta può rigenerare in un intero anno. Questo indicatore segnala il progressivo aumento del deficit ecologico, evidenziando come le attività umane stiano consumando più di quanto la Terra possa sostenere. Il fenomeno sottolinea la crescente pressione sulle risorse globali e le conseguenze di pratiche non sostenibili.

Articolo. Una soglia che ogni anno si avvicina e che rivela il divario crescente tra ciò che la Terra può offrire e ciò che l’umanità consuma Ogni anno arriva un giorno simbolico in cui l’umanità esaurisce il “budget” di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in dodici mesi. Da quel momento in poi, entriamo in deficit ecologico: consumiamo capitale naturale invece degli interessi. È l’«Earth Overshoot Day», una data che negli ultimi decenni si è progressivamente anticipata, diventando una lente potente attraverso cui osservare il rapporto, sempre più squilibrato, tra economia, società e biosfera. L’« Earth Overshoot Day »,...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Earth Overshoot Day», gli effetti sottovalutati del deficit ecologico

Notizie correlate

Earth Day, Confeuro-Accademia IC: “Agricoltura vitale per la tutela del pianeta” Earth Day, agricoltura e agroecologia al centro della transizione sostenibile: dalla tutela del pianeta alle scelte quotidiane per il futuro delle...

Earth day, Confeuro-Accademia ic: “Agricoltura vitale per la tutela del pianeta”“Ogni 22 aprile si celebra in tutto il mondo l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, una delle più importanti iniziative dedicate alla...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ogni anno finiamo le risorse della Terra sempre prima: cos'è l'Overshoot Day e come si calcola; Earth Overshoot Day, gli effetti sottovalutati del deficit ecologico; Earth Day 2026: la giornata dedicata alla nostra Terra raccontata per immagini; Giornata della Terra 2026: un giorno per fermarsi e guardare il pianeta.

«Earth Overshoot Day», gli effetti sottovalutati del deficit ecologicoQuesto introduce una questione spesso sottovalutata: i l deficit ecologico globale è anche un problema geopolitico. Le nazioni con elevata impronta ecologica dipendono sempre più da risorse esterne, ... ecodibergamo.it

Earth Overshoot Day, Schroders studia le implicazioni per gli investitoriSi tratta del giorno in cui il consumo di capitale naturale da inizio anno supera la capacità annuale di produzione della Terra Il pianeta Terra genera naturalmente ogni anno una certa quantità di ... milanofinanza.it

Airbank. Richy Mitch & the Coal Miners · Evergreen. Earth Day – Giornata Mondiale della Terra La celebriamo oggi, ma il nostro impatto dura tutto l’anno. Il 3 maggio è l’Overshoot Day italiano: in pochi mesi esauriamo le risorse che il Pianeta può rigenerare - facebook.com facebook