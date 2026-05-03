Recentemente sono stati sollevati dubbi sulla gestione degli ospedali di comunità, accusati di essere incoerenti e ingiusti. Un esperto del settore ha analizzato la situazione, evidenziando alcune criticità nelle modalità di funzionamento e amministrazione di queste strutture. La discussione è incentrata sui modi in cui vengono organizzati e gestiti questi ospedali, senza entrare nel merito di eventuali responsabilità specifiche.

Ospedali di comunità, l’analisi di Franco Pesaresi, direttore Asp9, ma qui solo in veste di esperto di temi sociosanitari, scatta una fotografia impietosa di una sanità territoriale che assomiglia a un mosaico incompleto, dove la mappa della salute appare disegnata più dalla geografia politica che dai bisogni reali dei cittadini. Il cuore della critica, come spiega Pesaresi nel suo blog, risiede in una gestione territoriale definita "assolutamente incongrua ed iniqua". La disparità tra i vari distretti sanitari è talmente marcata da rendere l’accesso alle cure un terno al lotto basato sulla residenza: i dati mostrano infatti che "nell’Ast di Ascoli Piceno sono previsti appena 18 posti letto per 100mila abitanti, mentre nell’Ast di Macerata si sale a 58,3, ovvero più del triplo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ospedali di comunità nel mirino: "Una gestione incongrua e iniqua"

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