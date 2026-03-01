Case e ospedali di comunità nel Salento polemiche e cantieri | prime strutture tra marzo e aprile

Nel Salento sono stati avviati i lavori per la realizzazione di case e ospedali di comunità, con le prime strutture previste tra marzo e aprile. La sanità territoriale si muove per rispettare le scadenze del Piano Nazionale di Ripresa, mentre le polemiche e i cantieri segnano il ritmo di un intervento che mira a rinnovare i servizi sanitari locali.

La sanità territoriale del Salento prova a cambiare passo, ingaggiando una vera e propria corsa contro il tempo per non fallire l'appuntamento con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L’Asl di Lecce guidata da Stefano Rossi (dg e attuale commissario dell'azienda sanitaria) ha impresso un’accelerazione ai cantieri per la realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità, puntando a consegnare le prime strutture entro la primavera. Sotto i riflettori ci sono in particolare i lavori per l’Ospedale di Comunità di Campi Salentina e per le Case di Comunità di Matino e Strudà, frazione di Vernole. Per quest’ultima l’importo finanziato ammonta a 1. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

