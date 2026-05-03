Ospedale di Pantalla | Chiarezza sul futuro

A Todi, cresce l’attenzione sulle sorti dell’ospedale di Pantalla. Le autorità locali stanno effettuando sopralluoghi per valutare lo stato della struttura e capire quali possibili sviluppi ci siano in vista. La preoccupazione tra i cittadini e i lavoratori aumenta mentre si cerca di fare chiarezza sulle decisioni future che riguarderanno l’ospedale della Media Valle del Tevere.

TODI – Verificare sul campo le condizioni dell’ ospedale Media Valle del Tevere e fare chiarezza sulle prospettive della struttura, mentre cresce la preoccupazione per un futuro ritenuto incerto. Con questo obiettivo i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Matteo Giambartolomei ed Eleonora Pace effettueranno domattina, alle ore 10, un sopralluogo al nosocomio di Pantalla, insieme agli amministratori del territorio della Media Valle del Tevere. Alla visita parteciperanno Manuela Taglia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia al Comune di Marsciano; Claudio Ranchicchio, vicesindaco di Todi; Francesca Marchini, assessore al Comune di Deruta; Pierluigi Pancrazi, consigliere comunale di Fratta Todina; Giorgio Tenneroni, presidente del Consiglio Comunale di Todi, oltre ad altri rappresentanti istituzionali del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ospedale di Pantalla: "Chiarezza sul futuro" Ele Ainda Pensa em Você A Resposta Vai Te Surpreender || Tarot Notizie correlate Ospedale di Pantalla: sopralluogo per il futuro dei servizi sanitari? Cosa scoprirai Quali criticità tecniche emergeranno dal sopralluogo degli amministratori? Chi dovrà fornire risposte certe sulla tenuta dei servizi... Muraglia chiama Regione e Comune: "Chiarezza sul nuovo ospedale"Un’assemblea pubblica dedicata al nuovo ospedale, in cui dovranno essere presenti i rappresentanti degli enti coinvolti nel progetto (sia Regione che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ospedale di Pantalla, sopralluogo istituzionale di Fratelli d’Italia per verificare servizi e prospettive della struttura; Sopralluogo di FdI e amministratori all'ospedale di Pantalla; Ospedale di Pantalla, sopralluogo FdI lunedì: servizi, laboratorio e ruolo del presidio nella Media Valle del Tevere; Chirurgia paralizzata, è un fallimento gestionale. Difendiamo la sanità della Media Valle del Tevere. Ospedale di Pantalla: Chiarezza sul futuroTodi: sopralluogo dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia insieme ai Comuni Capire le prospettive di mantenimento e sviluppo dell’offerta assistenziale . lanazione.it Ospedale Pantalla, nuovo percorso per le fratture del femoreNuovo percorso di trattamento delle fratture del femore per l'ospedale di Pantalla: dallo scorso 29 luglio le fratture del femore che arrivano all'ospedale Media Valle del Tevere non saranno più ... ansa.it Sopralluogo di FdI e amministratori all'ospedale di Pantalla. 'Cresce la preoccupazione per un futuro ritenuto incerto' x.com Sopralluogo di FdI e amministratori all'ospedale di Pantalla. 'Cresce la preoccupazione per un futuro ritenuto incerto' - facebook.com facebook