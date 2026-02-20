Muraglia chiama Regione e Comune | Chiarezza sul nuovo ospedale

Muraglia ha chiesto alla Regione e al Comune di chiarire i dettagli sul nuovo ospedale, dopo aver notato alcune incertezze nel progetto. La richiesta nasce dalla necessità di conoscere tempi e modalità di realizzazione, soprattutto dopo le recenti modifiche al piano originale. È stato deciso di organizzare un’assemblea pubblica per permettere ai cittadini di ricevere risposte dirette e aggiornamenti ufficiali. La riunione si terrà la prossima settimana, con la partecipazione dei rappresentanti di entrambi gli enti. La cittadinanza aspetta di conoscere i prossimi passi.

Un’assemblea pubblica dedicata al nuovo ospedale, in cui dovranno essere presenti i rappresentanti degli enti coinvolti nel progetto (sia Regione che Comune), affinché possano fornire alla cittadinanza tutte le informazioni sulla realizzazione dell’opera e sul cronoprogramma dei lavori. E’ quanto richiesto all’unanimità dal consiglio del Quartiere 7 Muraglia-Montegranaro durante l’ultima assemblea che si è riunita mercoledì sera per parlare del nuovo ospedale. Una seduta monotematica, come spiega il presidente del Quartiere, Roberto Pascucci. "Come maggioranza del consiglio – dice il presidente – abbiamo proposto un documento, poi votato all’unanimità, dove si chiede l’organizzazione di questa assemblea pubblica visto che l’opera impatterà notevolmente sul quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muraglia chiama Regione e Comune: "Chiarezza sul nuovo ospedale" Leggi anche: Muraglia: comitati all’attacco. Dieci domande sul nuovo ospedale: "E dov’è il piano della viabilità?" Leggi anche: Nuovo ospedale in Martesana, Gorgonzola chiama la Regione: “Indispensabile al territorio” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Muraglia chiama Regione e Comune: Chiarezza sul nuovo ospedale. POV: il capo chiama, ma il caffè viene prima Vi aspettiamo domani alla Locanda La Muraglia per una serata speciale… Solo per voi due! Via Giuseppe Zanardelli 11/13 - Pozzolengo BS #pozzolengo #collinemoreniche #ristorante #sanvalentino - facebook.com facebook