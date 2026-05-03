Oscar Piastri | Finale di gara all’attacco! Ci siamo avvicinati alle Mercedes vogliamo continuare così

Oscar Piastri ha terminato il Gran Premio di Miami al terzo posto, nel quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Dopo la gara, ha commentato di aver adottato un atteggiamento offensivo in fase finale e di aver raggiunto le Mercedes. Il pilota ha aggiunto di voler mantenere questa strategia e continuare a spingere nelle prossime gare.

Oscar Piastri sorride dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato della città della Florida, ricavato attorno all’Hard Rock Stadium, il pilota australiano ha sofferto a lungo nel corso della gara, salvo poi cambiare marcia nel finale e risalire fino al terzo gradino del podio. La gara ha visto il successo di Andrea Kimi Antonelli che ha chiuso con 3.2 secondi su Lando Norris, mentre chiude il podio proprio Oscar Piastri a 27.0. Quarta posizione per George Russell a 43.0, quinta per Max Verstappen a 43.9, sesta per Charles Leclerc a 44.2. Settimo Lewis Hamilton a 53.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Oscar Piastri: “Finale di gara all’attacco! Ci siamo avvicinati alle Mercedes, vogliamo continuare così” Notizie correlate F1, Oscar Piastri: “Siamo piuttosto veloci sul giro secco, ma il passo della Mercedes è superiore”Oscar Piastri conferma il suo ottimo feeling con la pista di Suzuka e centra un notevole terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone... Siamo partiti a fari spenti e così vogliamo continuareIn questa fase della stagione, il Derthona guarda avanti con concretezza, puntando a consolidare una crescita continua e a prepararsi al prosieguo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: F1, Oscar Piastri amaro dopo le qualifiche: Sessione poco fluida, non sono riuscito a completare un buon giro nella Q3; Gp Miami, riecco Norris: pole davanti ad Antonelli (2°) e Piastri (3°). Ferrari: 4° Leclerc; Leclerc 1° nelle FP1 del GP di Miami di F1. Problemi per Antonelli; F1 | Gara Sprint GP Miami: Lando Norris vince la prima della stagione. F1, Oscar Piastri amaro dopo le qualifiche: Sessione poco fluida, non sono riuscito a completare un buon giro nella Q3Oscar Piastri non ha troppi motivi per sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno ... oasport.it Oscar Piastri: la sua sincera opinione su un possibile titolo mondiale in F1.Dopo una straordinaria stagione nel 2025, Oscar Piastri si prepara a costruire sullo slancio acquisito, confidando in un futuro brillante nella Formula 1. Nonostante il traguardo del campionato mondia ... napolipiu.com Ribaltone McLaren Ci chiedevamo dopo la doppietta ottenuta nella gara Sprint con Lando Norris e Oscar Piastri. No, nessun ribaltone. La Mercedes, nella qualifica valida per il Gran Premio di Miami... - facebook.com facebook wins the second F1 Sprint of the season! L’inglese della McLaren conquista la Sprint Race a Miami, precedendo al traguardo la vettura gemella di Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc #AutodromoNazionaleMonza #TheTempleOf x.com