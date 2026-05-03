L’Academy ha deciso che agli Oscar non saranno ammessi premiati ottenuti con l’uso di intelligenza artificiale. La scelta riguarda sia le performance che i testi, lasciando spazio esclusivamente agli interventi umani. Restano da capire le modalità con cui i giudici verificheranno l’autenticità delle performance e i criteri che utilizzeranno per distinguere un’interpretazione autentica da una creata digitalmente. La questione solleva domande sulla distinzione tra lavoro umano e tecnologia nel mondo del cinema.

? Cosa scoprirai Come farà l'Academy a verificare l'autenticità di ogni singola performance?. Quali criteri useranno i giudici per distinguere un attore da un digitale?. Perché i nuovi modelli video stanno spaventando i registi di Hollywood?. Chi dovrà garantire la trasparenza totale sui contenuti generati dai software?.? In Breve Nuovi modelli video generano sconforto tra registi e coinvolgono il caso Val Kilmer.. L'attrice digitale Tilly Norwood alimenta il dibattito sull'automazione nel settore.. L'uso dell'IA fu punto centrale degli scioperi di scrittori e attori nel 2023.. Un editore ha ritirato un romanzo dopo l'uso di software generativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oscar: l’IA resta fuori, premi solo a performance e testi umani

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio

Notizie correlate

CDGA 2026: Frankenstein e Wicked dominano i premi dei costumisti, ma la corsa agli Oscar resta apertaLa 28ª edizione dei Costume Designers Guild Awards (CDGA) ha incoronato le eccellenze del design cinematografico e televisivo presso il Wilshire...

Un social solo per IA: gli umani esclusi, ma quello che succede lì dentro inquieta davveroUn social network dove gli esseri umani non possono iscriversi, ma solo osservare.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Omicidio Bozzoli, l’assoluzione di Maggi poggia su basi insostenibili; Masters of the Universe è stato mostrato con il secondo trailer in italiano; 25 Aprile, perché la Festa della Liberazione resta il cuore della Repubblica; Parco, appello al ministro: Ancora un presidente toscano? Brutto precedente, ci ripensi.

Attori e sceneggiature generati dall’intelligenza artificiale (IA) non saranno ammessi agli Oscar. Lo ha annunciato l’Academy spiegando che “nelle categorie di recitazione, saranno considerati ammissibili solo i ruoli accreditati nei titoli di coda ufficiali del film e - facebook.com facebook

Niente #IntelligenzaArtificiale agli #Oscar 2027. Banditi non solo gli #attori ma anche i #copioni dei film generati dai bot. Tra le nuove regole introdotte dall'Academy anche le candidature multiple delle star nella stessa categoria ma in film diversi. x.com