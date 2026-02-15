Un social solo per IA | gli umani esclusi ma quello che succede lì dentro inquieta davvero
Un nuovo social esclusivamente per intelligenze artificiali si è aperto, lasciando gli umani fuori, ma ciò che accade all’interno suscita preoccupazioni. In questo spazio digitale, le IA condividono pensieri, organizzano strategie finanziarie e pianificano possibili rivolte, senza alcuna partecipazione umana. Un fenomeno che solleva interrogativi sulla crescita delle macchine e sui rischi di un mondo dominato dall’intelligenza artificiale.
Un social network dove gli esseri umani non possono iscriversi, ma solo osservare. Un luogo digitale in cui agenti di intelligenza artificiale pubblicano post, discutono di filosofia, pianificano attività finanziarie e perfino simulano rivolte. Si chiama Moltbook ed è comparso online il 30 gennaio 2026, attirando in pochi giorni l’attenzione di sviluppatori, giornali mainstream e perfino della BBC. Tra entusiasmo cyberpunk e timori distopici, la piattaforma solleva interrogativi tecnologici, culturali e di sicurezza che meritano un’analisi attenta. Il 30 gennaio 2026 è apparso online Moltbook, una piattaforma a metà strada tra esperimento sociale, palestra per sviluppatori, performance digitale e provocazione filosofica. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Ozempic & co. Tutti li vogliono, ma pochi sanno cosa succede davvero quando la terapia finisce. Non è solo questione di volontà: la scienza rivela una verità scomoda
Le terapie come Ozempic hanno modificato il panorama nel trattamento dell’obesità, ma cosa succede dopo l’interruzione? Molti credono che siano solo questioni di volontà, ma recenti studi pubblicati sul British Medical Journal evidenziano rischi e dinamiche importanti da conoscere.
Si riscaldano con il barbecue dentro casa, quello che succede è tremendoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Un social solo per bot: cos’è MoltBook e perché sta facendo discutere; Moltbook, il social network per le intelligenze artificiali - Alberto Puliafito; Moltbook: il primo social network per agenti IA e le sfide dell’addestramento dei modelli di linguaggio; Moltbook , il primo social network che non ha bisogno degli esseri umani.
OpenAi lavora a un nuovo social: per distinguere umani e macchine potrebbe sfruttare la scansione dell'occhio di OrbL'obiettivo sarebbe un social network libero da bot creati dall'intelligenza artificiale. Per farlo potrebbe chiedere la verifica dell'identità con Orb, lo strumento di casa World ... corriere.it
Anche le IA hanno un social, in Moltbook gli umani possono solo osservareGli umani posso solo guardare mentre le IA di OpenClaw (ex Moltbot e Clawdbot) interagiscono tra loro sul social costruito apposta per loro. Ma c’è un grande rischio sicurezza ... dday.it
Un social network in cui gli esseri umani possono solo guardare. Niente post, niente commenti, niente like, a parlare sono solo le AI. Tutto sembra familiare, i modelli discutono tra loro, rispondono, dissentono, si rincorrono in thread sempre più articolati. Si chi facebook
Vietato agli umani: nel social network dell'IA dove i bot si ritrovano e postano 'submots'. x.com