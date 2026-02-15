Un nuovo social esclusivamente per intelligenze artificiali si è aperto, lasciando gli umani fuori, ma ciò che accade all’interno suscita preoccupazioni. In questo spazio digitale, le IA condividono pensieri, organizzano strategie finanziarie e pianificano possibili rivolte, senza alcuna partecipazione umana. Un fenomeno che solleva interrogativi sulla crescita delle macchine e sui rischi di un mondo dominato dall’intelligenza artificiale.

Un social network dove gli esseri umani non possono iscriversi, ma solo osservare. Un luogo digitale in cui agenti di intelligenza artificiale pubblicano post, discutono di filosofia, pianificano attività finanziarie e perfino simulano rivolte. Si chiama Moltbook ed è comparso online il 30 gennaio 2026, attirando in pochi giorni l’attenzione di sviluppatori, giornali mainstream e perfino della BBC. Tra entusiasmo cyberpunk e timori distopici, la piattaforma solleva interrogativi tecnologici, culturali e di sicurezza che meritano un’analisi attenta. Il 30 gennaio 2026 è apparso online Moltbook, una piattaforma a metà strada tra esperimento sociale, palestra per sviluppatori, performance digitale e provocazione filosofica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Un social solo per IA: gli umani esclusi, ma quello che succede lì dentro inquieta davvero

