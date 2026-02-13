CDGA 2026 | Frankenstein e Wicked dominano i premi dei costumisti ma la corsa agli Oscar resta aperta

Frankenstein e Wicked dominano i premi dei costumisti ai CDGA 2026, ma la corsa agli Oscar resta aperta. La 28ª edizione dei Costume Designers Guild Awards (CDGA) si è svolta al Wilshire Ebell Theatre di Los Angeles, dove i costumi di questi due film sono stati riconosciuti come i migliori dell’anno, mettendo in evidenza l’attenzione ai dettagli e la creatività dei designer coinvolti.

La 28ª edizione dei Costume Designers Guild Awards (CDGA) ha incoronato le eccellenze del design cinematografico e televisivo presso il Wilshire Ebell Theatre di Los Angeles. I massimi riconoscimenti per il grande schermo sono andati a Frankenstein, Wicked: For Good e Una battaglia dopo l’altra, delineando un panorama competitivo di altissimo livello, pur con alcune clamorose divergenze rispetto alle nomination dell’Academy. Kate Hawley ha ottenuto il premio per l’ Excellence in Period Film grazie al suo lavoro nel Frankenstein di Netflix. La vittoria è di particolare rilievo strategico: dal 1999, l’Oscar per i migliori costumi è andato a un film d’epoca in quasi tutte le edizioni, e la Hawley figura già nella cinquina dei candidati ai prossimi Academy Awards. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Le votazioni per le nomination agli Oscar 2026 si sono concluse, e l’attesa per l’annuncio del 22 gennaio si fa più incerta.

KPop Demon Hunters, nonostante non abbia ottenuto una nomination come miglior film agli Oscar, rimane in lizza per altre categorie.

