Scatta l’Elite 16 di Brasilia | sconfitta per Cottafava Dal Corso attesa per le coppie azzurre femminili

L’Elite 16 di Brasilia è iniziata con una sconfitta di misura per la coppia italiana formata da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. La competizione continua con l’attesa per le prime partite delle coppie femminili italiane, che si preparano a scendere in campo nelle prossime ore. La fase si svolge nel rispetto del calendario stabilito, con incontri che coinvolgono diversi team nazionali e internazionali.

Inizia con una sconfitta di misura l’avventura della coppia italiana composta da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso nell’Elite 16 di Brasilia. La coppia italiana, inserita in un vero e proprio girone di ferro, ha debuttato contro una delle coppie che più ha impressionato in questo primo scorcio di stagione, gli statunitensi BeneshCrabb, che giocano assieme da pochi mesi, nei quali però sono riusciti a salire sul terzo gradino del podio nell’Elite 16 di Joao Pessoa, perdendo 2-1. La partita era iniziata benissimo per gli italiani che nel primo set sono scattati avanti 9-3 ed hanno tenuto a debita distanza gli avversari riuscendo ad avere la meglio con il punteggio di 21-16.🔗 Leggi su Oasport.it

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