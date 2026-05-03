Oroscopo di oggi 3 maggio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Oggi, 3 maggio 2026, vengono pubblicate le previsioni dell'oroscopo secondo la rivista Barbanera. Il testo copre tutti i segni zodiacali, offrendo indicazioni specifiche per ciascuno. Tra le previsioni, si segnalano dettagli riguardanti le giornate di alcuni segni e le possibili influenze planetarie. La pubblicazione viene aggiornata regolarmente e fornisce un quadro delle tendenze astrologiche per questa data.

A cura di Barbanera Aggiornato il 3 maggio 2026 Ariete. 213 – 204 Oggi guardiamo oltre le piccole delusioni, perché le opportunità non mancano, se la mente si apre al presente. È importante non perdere l’ottimismo. Marte nel segno spinge all’azione mirata. Sul lavoro spunti innovativi portano a dei concreti successi. Toro. 214 – 205 Liberiamo energie inesplorate, affrontando con fermezza ogni attaccamento superfluo. Il Sole e Mercurio congiunti ci illuminano la via da percorrere. Giove in Cancro ci facilita nelle nuove opportunità. Esprimiamo la nostra autenticità senza esitazioni.🔗 Leggi su Feedpress.me

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