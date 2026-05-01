Oroscopo di oggi 1 maggio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Oggi, 1 maggio 2026, vengono pubblicate le previsioni astrologiche secondo l'oroscopo di Barbanera. Le anticipazioni riguardano tutti i segni zodiacali e vengono aggiornate quotidianamente. Tra i segni interessati, l'Ariete è uno di quelli inclusi nelle previsioni di questa giornata. Il testo fornisce indicazioni specifiche per ciascun segno, senza approfondimenti o analisi ulteriori.

A cura di Barbanera Aggiornato l'1 maggio 2026 Ariete. 213 – 204 Siamo pieni di voglia di fare, ma tutto sembra avere più peso del solito. Con Marte e Saturno congiunti, ci è richiesto impegno vero, non solo entusiasmo. Servono continuità, presenza, responsabilità. Se scegliamo bene dove indirizzare le forze, i risultati arrivano. Toro. 214 – 205 Il Sole nel nostro segno ci radica, ci rende solidi, siamo nel nostro tempo, ma la Luna in opposizione riporta in superficie emozioni che ci spiazzano. Qualcuno ci chiede di essere più presenti. Prima di rispondere, dobbiamo capire come ci sentiamo davvero.🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DI APRILE 2026 per tutti i segni zodiacali (segno per segno)

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