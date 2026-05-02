Oroscopo di oggi 2 maggio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

Oggi, secondo le previsioni di Barbanera, vengono fornite indicazioni astrologiche per i vari segni nello specifico giorno del 2 maggio 2026. L'oroscopo copre le influenze energetichedel cielo su ogni segno zodiacale, offrendo dettagli sulle tendenze generali e gli aspetti più rilevanti. La pubblicazione si rivolge a chi desidera conoscere le previsioni quotidiane basate sulle posizioni planetarie di questa data.

A cura di Barbanera Aggiornato il 2 maggio 2026 Ariete. 213 – 204 L’urgenza di intervenire in una situazione complessa ci spinge a muoverci con determinazione. La mente è sveglia, ma c’è il rischio di bruciare i tempi. È necessaria una strategia, non un assalto a testa bassa. Ogni mossa da compiere deve essere ragionata. Toro. 214 – 205 Stabili solo in apparenza, qualcosa sottopelle scalpita. Oggi mantenere l’equilibrio fra esigenze personali e richieste altrui ci sembra impossibile. Cerchiamo la felicità assoluta e ci sfugge quella possibile. L’idealizzazione porta insoddisfazione.🔗 Leggi su Feedpress.me

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