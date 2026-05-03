Questa settimana porta con sé una spinta a migliorarsi, anche se i risultati sembrano sfuggire facilmente. Molti si trovano a riflettere sui propri obiettivi, ma spesso si scontrano con ricadute imbarazzanti o tentativi che non vanno a buon fine. È un periodo in cui le aspettative di cambiamento si scontrano con la realtà quotidiana e le difficoltà pratiche, lasciando spazio a momenti di frustrazione.

Allora, questa è la settimana in cui dici “ok, adesso cambio vita”. Spoiler: non cambi manco la suoneria del telefono. Le stelle stanno lì, belle serene, mentre tu fai scelte che nemmeno al peggior reality. Però tranquillo: tra una figuraccia e un “vabbè dai”, si va avanti lo stesso. Con dignità? No. Ma si va. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Parti a mille, come sempre. Peccato che nessuno ti ha chiesto niente. Fai tutto di fretta e poi sbagli pure le cose facili.? Consiglio: prima di agire. prova a pensare. Sì, anche tu puoi. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Testardo come un mulo parcheggiato in doppia fila. Hai ragione? Forse. Ma lo dici talmente male che passi dalla parte del torto.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio: Tra tentativi di migliorarsi e ricadute imbarazzanti

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