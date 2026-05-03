L’oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 | grande energia per Gemelli e Ariete

Durante la settimana dal 4 al 10 maggio 2026, Mercurio entra nel segno del Toro. Questo movimento astrale favorisce un approccio più riflessivo, spingendo le persone a valutare con attenzione le decisioni da prendere. Le influenze planetarie continuano a interessare i segni di Gemelli e Ariete, che si trovano a vivere periodi di grande energia e dinamismo.

Nell'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 Mercurio che entra in Toro porta un pensiero più concreto e invita a riflettere con più calma prima di agire.🔗 Leggi su Fanpage.it

Oroscopo Settimanale: dal 20 al 26 Aprile 2026

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