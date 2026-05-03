Oro europeo per Angelo Rubino | trionfo nella marcia a Catania

Un docente di restauro si è aggiudicato la medaglia d’oro europea nella marcia a Catania, portando a casa il titolo continentale. La gara si è svolta in Sicilia, con altri atleti provenienti dalla stessa regione che hanno partecipato alle diverse competizioni. La vittoria rappresenta un risultato importante per l’atleta materano, che ha gareggiato insieme a colleghi di diverse nazionalità. La competizione ha coinvolto numerosi partecipanti provenienti da vari paesi europei.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un docente di restauro a vincere l'oro europeo?. Quali altri atleti materani hanno brillato nelle competizioni in Sicilia?. Chi è il giovane talento che ha scalato la classifica nazionale?. Cosa rivelano questi risultati sul futuro dell'atletica nella zona di Matera?.? In Breve Rubino vince la marcia 10 km con tempo di 1h06'41 insieme a Donati e Gerbaldo.. Carmine Sinno completa la prova di marcia a Catania con cronometro di 1h 11'57.. Michele Acquasanta lancia il disco a 50,15 metri posizionandosi sesto nella classifica nazionale.. Cuscianna e Desiante registrano rispettivamente 45,68 metri nel martello e 4,56 metri nel lungo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oro europeo per Angelo Rubino: trionfo nella marcia a Catania Notizie correlate Jujitsu: trionfo a Catania, l’Asd Team Mollica conquista l’oro? Cosa sapere Tommaso Bottiglieri vince il titolo italiano U14 a Catania tra il 24 e 26 aprile. Granada, trionfo cinese nella carabina: Zhang batte l’europeoLa disciplina della carabina 3 posizioni maschile da 50 metri ha la supremazia cinese durante l’ultima giornata di competizioni della prima tappa...