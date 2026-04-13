Granada trionfo cinese nella carabina | Zhang batte l’europeo

Durante l’ultima giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 a Granada, la Cina ha conquistato la vittoria nella gara di carabina 3 posizioni maschile da 50 metri, con il tiratore Zhang che ha battuto l’avversario europeo in finale. La competizione ha visto la partecipazione di vari atleti provenienti da diverse nazioni, ma è stato il rappresentante cinese a prevalere nel punteggio finale.

La disciplina della carabina 3 posizioni maschile da 50 metri ha la supremazia cinese durante l’ultima giornata di competizioni della prima tappa della Coppa del Mondo 2026, tenutasi a Granada. Zhang Changhong si è imposto sul podio spagnolo superando in una finale serrata il tiratore transalpino Lucas Bernard Denis Kryzs e il compagno di squadra Liu Yukun. Il duello decisivo per l’oro a Granada. Il finale della gara si è risolto con un distacco minimo tra i due contendenti principali dopo i 35 colpi regolamentari previsti dal regolamento. Zhang Changhong ha conquistato la vittoria raggiungendo un punteggio di 358.8, lasciando la seconda posizione a Lucas Bernard Denis Kryzs, che ha chiuso con 357.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Granada, trionfo cinese nella carabina: Zhang batte l’europeo Tiro a segno, a Granada nella carabina 3 posizioni maschile vince Zhang ChanghongL’ultima giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, si apre ancora nel segno... Granada, oro alla cinese Wang Zifei: trionfo per soli 0,5 puntiLa disciplina della carabina da 10 metri femminile ha sancito la conclusione del primo appuntamento della Coppa del Mondo 2026 a Granada, in Spagna,...