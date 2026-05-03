A Roma si è insediata la Consulta deontologica nazionale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Tra i presenti, anche il rappresentante dell’ordine locale di Benevento, che è stato nominato membro della commissione. La consultazione ha visto il coinvolgimento di vari rappresentanti provenienti da diverse regioni italiane, in vista di un confronto sulle questioni deontologiche legate alla professione medica.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è insediata a Roma la Consulta deontologica nazionale della FNOMCeO. Presente nella Capitale anche il Presidente dell’OMCeO di Benevento, Luca Milano, nominato componente. Si tratta di un incarico di alto profilo istituzionale, che assume un significato particolarmente importante anche per l’intera comunità medica sannita, perchè riconosce il lavoro svolto dall’Ordine di Benevento e dal suo Consiglio Direttivo in questo primo mandato. Un importante attestato di stima istituzionale che consolida il ruolo dell’OMCeO di Benevento nel panorama ordinistico nazionale. Ora si apre la fase operativa della Consulta, che avrà il compito di elaborare il nuovo Codice di deontologia medica, che sarà pronto plausibilmente nel 2027.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ordine dei Medici, Milano nominato componente della Consulta deontologica nazionale della FNOMCeO

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