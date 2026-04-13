Un medico ha sottolineato che, a causa dei pensionamenti, potrebbe esserci una diminuzione dei professionisti disponibili per il trattamento dell'emofilia. La formazione continua dei medici viene considerata fondamentale per garantire la continuità delle cure. La questione riguarda la possibilità di un calo di specialisti dedicati a questa patologia, che richiede competenze specifiche e aggiornamenti costanti.

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - "A causa dei pensionamenti c'è il rischio di avere meno colleghi che possano occuparsi di questa patologia, l'emofilia. Ecco che allora la formazione di tutti i medici e di tutti gli specialisti che si possano incontrare nel percorso assistenziale del paziente con malattie emorragiche congenite diventa essenziale". Lo ha detto Verena De Angelis, consigliere del Comitato centrale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri - Fnomceo, al convegno per la XXII Giornata mondiale dell'emofilia (17 aprile), promosso da FedEmo a Roma. "Quando parlo di medici mi riferisco a chi...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Emofilia, De Angelis (Fnomceo): "Formazione diffusa dei medici per continuità cure"

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