Bimbo morto dopo trapianto a Napoli il legale della famiglia | Esposto a Ordine dei Medici per cardiochirurghi

Il legale della famiglia di un bambino deceduto a Napoli dopo un trapianto ha annunciato di aver presentato un esposto all’Ordine dei Medici nei confronti di alcuni cardiochirurghi. La notizia riguarda il decesso del piccolo Domenico Caliendo, avvenuto in seguito all’intervento. Si tratta di un procedimento aperto che coinvolge professionisti del settore medico coinvolti nel caso.

(Adnkronos) – Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, annuncia di aver presentato un esposto "ai consigli dell'Ordine dei Medici di Cosenza e Benevento solo per il dottor Oppido e per la dottoressa Farina che verte sulla mancata comunicazione dell'esito negativo del trapianto ai pazienti". "Ci aspettiamo che i consigli dell'ordine e anche.

Bimbo morto dopo il trapianto fallito a Napoli, l’avvocato della famiglia: “La cartella clinica è incompleta”L'avvocato Francesco Petruzzi, che difende la famiglia del piccolo Domenico morto il 21 febbraio dopo un trapianto fallito a Napoli, ha fatto sapere...

Leggi anche: Napoli, trapianto con cuore inutilizzabile a un bimbo. Il legale della famiglia: «Serve un nuovo organo entro 48 ore»

Bimbo morto dopo trapianto, i funerali a Nola. L’autopsia: all’espianto il cuore era sanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo morto dopo trapianto, i funerali a Nola. L’autopsia: all’espianto il cuore era sano ... tg24.sky.it

Funerali bimbo morto dopo il trapianto, l'uscita del feretro dalla chiesa sulle note di Guerriero(LaPresse) Centinaia di palloncini bianchi hanno spiccato il volo all'uscita della bara di Domenico Caliendo dalla cattedrale di Nola, al termine ... stream24.ilsole24ore.com

Sky tg24. . Grande partecipazione di istituzioni e cittadini all'ultimo saluto a Domenico, il bimbo di due anni morto dopo un calvario di 40 giorni per un trapianto sbagliato. Presenti alle esequie anche la premier Meloni, il sindaco di Nola Andrea Ruggiero, il pre facebook

