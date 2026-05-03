Oggi si è disputato il Gran Premio di Miami 2026, una delle tappe del Campionato del Mondo di Formula 1 che si corre sul circuito cittadino della città statunitense. Durante la gara, un pilota ha conquistato la vittoria con un vantaggio considerevole, mentre un altro si è distinto per la tenacia e la determinazione sul tracciato. La corsa ha visto anche un forte confronto tra alcuni dei principali protagonisti del campionato.

Oggi è andato in scena il GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino della metropoli statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in terra americana, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale dopo la disputata della Sprint Race di ieri e senza dimenticare che si è tornati in azione dopo un mese di stop. Kimi Antonelli ha vinto il GP di Miami e ha rafforzato in maniera consistente la prima posizione nella classifica del Mondiale: il pilota italiano è scattato...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Miami 2026: Antonelli vince da padrone! Leclerc combatte da leone

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