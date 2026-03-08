Sul circuito di Melbourne si è concluso il GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Tra i piloti in gara, Russell ha tagliato il traguardo in prima posizione, seguito da Antonelli e Hamilton, che si è piazzato a poca distanza da Leclerc. L’evento ha segnato l’avvio ufficiale della stagione con i piloti che hanno concluso le loro performance sul circuito dell’Albert Park.

Calato il sipario sul GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, è stato emesso il verdetto sul migliore di questa tappa iniziale del campionato. Una pista piuttosto particolare quella nella terra dei canguri. Il tracciato semi-permanente si distingue per la combinazione di tratti veloci e sezioni tecniche, con muretti ravvicinati che non lasciano margine di errore. Le curve 9 e 10 restano uno dei punti più impegnativi, mentre le opportunità di sorpasso sono soprattutto in frenata alla curva 3 e alla 11. Con vetture completamente nuove, anche i riferimenti storici assumono un valore relativo: il comportamento delle monoposto 2026 su un circuito cittadino veloce come Melbourne era una delle grandi sfide prima del semaforo verde. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: Russell precede Antonelli, Hamilton ad un soffio da Leclerc

