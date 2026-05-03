Nel Gran Premio di Miami del 2026, l'ordine d'arrivo vede Antonelli al primo posto, seguito da Norris e da altri piloti. Antonelli ha concluso la gara in testa, mentre Norris ha mantenuto la seconda posizione. Durante la corsa, Leclerc ha subito una penalità di venti secondi per guida non sicura e per aver tagliato il tracciato negli ultimi due giri, a causa di problemi alla monoposto.

AGGIORNAMENTO ORE 23.35. Charles Leclerc ha ricevuto una penalità di venti secondi per guida non sicura e tagli di tracciato, di cui si è reso protagonista negli ultimi due giri per problemi alla monoposto. Il pilota della Ferrari è così retrocesso dal sesto all’ottavo posto: Hamilton diventa sesto, Colapinto sale in settima posizione. — Oggi è andato in scena il GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino della metropoli statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in terra americana, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale dopo la disputata della Sprint Race di ieri e senza dimenticare che si è tornati in azione dopo un mese di stop.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Miami 2026: Antonelli doma Norris e infila il tris! Leclerc penalizzato

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