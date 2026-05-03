Sul circuito di Miami si è disputato il Gran Premio del 2026, quinta tappa del campionato mondiale di Formula 1. La gara ha visto un risultato che ha premiato l’italiano, che ha concluso in prima posizione, seguito dal britannico in seconda e da un altro pilota in terza. La Ferrari ha avuto una prestazione complessivamente negativa, con alcune difficoltà durante tutto l’evento. La corsa si è svolta su un tracciato cittadino e si è conclusa nel pomeriggio di oggi.

Oggi è andato in scena il GP di Miami 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato semicittadino della metropoli statunitense. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in terra americana, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale dopo la disputata della Sprint Race di ieri e senza dimenticare che si è tornati in azione dopo un mese di stop. Kimi Antonelli ha vinto il GP di Miami e ha rafforzato in maniera consistente la prima posizione nella classifica del Mondiale: il pilota italiano è scattato...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Miami 2026: Antonelli doma Norris e infila il tris! Ferrari con le ossa rotte

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