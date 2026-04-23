Paolo Zampolli inviato di Trump vuole l' Italia ai Mondiali al posto dell' Iran per ricucire strappo con Meloni

Paolo Zampolli, inviato di Donald Trump, ha proposto di sostituire l’Iran con l’Italia nel torneo di qualificazione ai Mondiali. La sua proposta è stata rivolta a Gianni Infantino, presidente della FIFA, e si basa sulla volontà di favorire la partecipazione italiana al torneo. La questione riguarda un possibile cambio nelle qualificazioni, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le implicazioni ufficiali.

Potrebbero riaccendersi le speranze di vedere l’Italia ai Mondiali di calcio 2026 in Usa, Messico e Canada. Paolo Zampolli, inviato speciale per le Partnership globali legato a Donald Trump, starebbe facendo pressioni per il ripescaggio della nostra Nazionale al posto dell’Iran, mossa utile anche a ricucire lo strappo tra Trump e la premier Giorgia Meloni. La richiesta di Paolo Zampolli sull'Italia ai Mondiali Le dichiarazioni di Paolo Zampolli sul ripescaggio dell'Italia Chi è Paolo Zampolli La posizione della Fifa sull'Iran sui Mondiali 2026 La richiesta di Paolo Zampolli sull’Italia ai Mondiali L’indiscrezione sulla richiesta di Paolo Zampolli in merito al possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026 ai danni dell’Iran è stata riportata negli Stati Uniti d’America dal Financial Times.🔗 Leggi su Virgilio.it

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