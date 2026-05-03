Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa indagato anche il cognato | Ebbe un ruolo attivo nella rissa

A Massa, un uomo è stato ucciso in seguito a una rissa. Tra le persone sotto indagine figura anche il cognato della vittima, che si sospetta abbia avuto un ruolo attivo nelle fasi che hanno portato allo scontro. La polizia sta approfondendo gli aspetti legati alla vicenda e ha iscritto nel registro degli indagati anche questa persona. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità.

Iscritto nel registro degli indagati anche Gabriele Tognocchi, cognato della vittima: avrebbe avuto un ruolo attivo nelle fasi che hanno preceduto e alimentato il violento scontro che ha causato la morte di Giacomo Bongiorni a Massa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Morte di Giacomo Bongiorni a Massa, cognato indagato per rissa: accertamenti su telefoni e attesa per autopsiaProseguono gli accertamenti sulle circostanze che hanno portato alla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto dopo i fatti avvenuti nella notte... Omicidio di Massa Carrara, indagato anche il cognato di BongiorniUn nuovo sviluppo giudiziario riapre interrogativi sulla morte diGiacomo Bongiorni, il 47enne aggredito e ucciso nella notte tra l’11 e il 12 aprile... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio Bongiorni, la verità nelle chat degli indagati: ultime news sul delitto; Omicidio di Giacomo Bongiorni, ora tra gli indagati c’è anche il cognato. Analizzato lo smartphone della compagna; Omicidio di Massa, qualcuno sta provando a fare soldi sulla morte di Giacomo Bongiorni: il finto memorial e le offerte; Massa, fingono raccolta fondi per Giacomo Bongiorni. Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, indagato anche il cognato: Ebbe un ruolo attivo nella rissaIscritto nel registro degli indagati anche Gabriele Tognocchi, cognato della vittima: avrebbe avuto un ruolo attivo nelle fasi che hanno preceduto e alimentato ... fanpage.it Morte di Giacomo Bongiorni a Massa, cognato indagato per rissa: accertamenti su telefoni e attesa per autopsiaQuella sera il cognato di Giacomo Bongiorni sarebbe finito in ospedale con tibia e setto nasale rotto. Per lui scatta la denuncia per rissa ... virgilio.it TGR Rai Toscana. . A Massa confermata in un vertice in prefettura la zona rossa nel centro storico dopo l'omicidio di Giacomo Bongiorni. Sul fronte dell'inchiesta, in corso le analisi sui cellulari dei giovani coinvolti nella rissa e nel pestaggio - facebook.com facebook Il 17enne sottoposto a fermo per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa - uno dei tre minori indagati nella vicenda - avrebbe detto agli inquirenti, durante gli interrogatori di domenica, che Bongiorni lo avrebbe colpito al setto nasale e quindi di aver reagito. # x.com