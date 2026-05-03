A Massa, è stata aperta un'indagine sulla morte di Giacomo Bongiorni. Il cognato della vittima è stato iscritto nel registro degli indagati per aver preso parte a una rissa la sera precedente. Durante i controlli, sono stati sequestrati telefoni per analisi. Nel frattempo, si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le cause del decesso. Il cognato si sarebbe recato in ospedale con traumi alla tibia e al setto nasale.

Proseguono gli accertamenti sulle circostanze che hanno portato alla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto dopo i fatti avvenuti nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Palma a Massa. Nelle ultime ore è emerso un ulteriore sviluppo: tra gli indagati figura anche il cognato della vittima. Giacomo Bongiorni morto a Massa Il cognato di Giacomo Bongiorni Autopsia su Giacomo Bongiorni Manifestazione per Giacomo Bongiorni Giacomo Bongiorni morto a Massa Giacomo Bongiorni è il 47enne morto in piazza davanti al figlio 11enne, nella notte tra l’11 e il 12 aprile 2026. Sono cinque i giovani indagati nell’inchiesta. Due sono maggiorenni, un 23enne e un 19enne.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte di Giacomo Bongiorni a Massa, cognato indagato per rissa: accertamenti su telefoni e attesa per autopsia

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