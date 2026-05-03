L'inchiesta sulla morte di Giacomo Bongiorni a Massa Carrara si amplia con l'iscrizione nel registro degli indagati di un uomo, ritenuto il cognato della vittima. Le autorità continuano a svolgere accertamenti e verifiche nell'ambito di un'indagine per omicidio, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze o sui possibili moventi. La famiglia Bongiorni e gli investigatori seguono con attenzione gli sviluppi della causa.

Un nuovo sviluppo giudiziario riapre interrogativi sulla morte diGiacomo Bongiorni, il 47enne aggredito e ucciso nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazzaPalma, aMassaCarrara,davanti al figlio di 11 anni. Nelle ultime ore, infatti, è stato iscritto nel registro degli indagati anche il cognatoGabriele Tognocchi,con l’ipotesi di reato di rissa. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, tra cuiLa NazioneeIl Tirreno, l’iscrizione di Tognocchi rappresenta unatto tecnico necessarioper consentire agli inquirenti di ricostruire con precisione quanto accaduto quella notte. Non si tratterebbe quindi, almeno per ora, di un’accusa definitiva ma di un passaggio utile allo sviluppo delle indagini.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidio di Massa Carrara, indagato anche il cognato di Bongiorni

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