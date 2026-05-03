Massa ucciso davanti al figlio | Indagato per rissa anche il cognato

A Massa, un uomo è stato ucciso davanti al figlio e al momento sono in corso le indagini della polizia. È stato anche iscritto nel registro degli indagati il cognato della vittima, con l’accusa di aver partecipato a una rissa. La notizia è riportata da alcuni quotidiani locali, ma i legali coinvolti non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire quanto accaduto.

Risulterebbe indagato anche il cognato di Giacomo Bongiorni, Gabriele Tognocchi, per la tragedia avvenuta la notte tra l'11 e il 12 aprile in piazza Palma a Massa: lo riportano le edizioni locali dei quotidiani La Nazione e Il Tirreno. Sempre secondo quanto riportato dai quotidiani, la notizia di reato è rissa: i legali del cognato preferiscono non rilasciare dichiarazioni in merito. Tognocchi quella notte finì al pronto soccorso con una tibia e il setto nasale rotto. La procura vuole vederci chiaro su quanto accaduto intorno all'una e mezzo, quando Bongiorni e Tognocchi incontrarono i cinque ragazzi, due maggiorenni e tre minorenni, nella piazza.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Massa, ucciso davanti al figlio: "Indagato per rissa anche il cognato" Notizie correlate Massa, Giacomo Bongiorni, ucciso davanti al figlio: «Quando la violenza spezza anche la fiducia nel mondo»Sarebbe rassicurante pensare che il problema siano solo «loro»: baby-gang, il branco, i maranza. Leggi anche: Massa Carrara, aggredito e ucciso davanti al figlio: morto un 47enne Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio Bongiorni, ora tra gli indagati c’è anche il cognato. Analizzato lo smartphone della compagna; Delia canta Bella Ciao, e partigiano diventa essere umano; Geolier ricorda Giogiò Cutolo, la madre: Ha mantenuto la promessa fatta davanti al sangue di mio figlio; Corteo al Colosseo Pro Flotilla dopo il blitz di Israele. Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, parla la compagna Sara Tognocchi: Picchiato a morte davanti al figlioIl racconto dell'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa nelle parole della compagna Sara Tognocchi, che ha assistito all'aggressione in piazza. virgilio.it Ucciso davanti al figlio dopo un rimprovero: 5 indagati per l’omicidio di Giacomo BongiorniSi stringe il cerchio investigativo sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, 47 anni, picchiato a morte nella notte tra sabato e domenica in piazza Palma, nel ... pupia.tv MASSA MUSCOLARE SENZA PALESTRA Entra nel mio gruppo privato whatsapp di Online Coaching e ricevi ogni settimana nuovi Workout completi di Schede, Video Tutorial, Spiegazioni e Assistenza. Per maggiori informazioni, scrivimi su WhatsA - facebook.com facebook #Tesla Semi, parte la produzione di massa in Nevada - Vaielettrico x.com