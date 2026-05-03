Omicidio di Chiara Poggi Sempio si prepara al 6 maggio | il dubbio se rispondere ai pm di Pavia

Andrea Sempio si prepara per l'interrogatorio davanti ai pubblici ministeri di Pavia, previsto per il 6 maggio, nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto si è appreso, l'uomo sta valutando se presentarsi o meno, dopo aver già scelto di non rispondere in passato. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, mentre i magistrati continuano le indagini sul caso.

Andrea Sempio, convocato per il prossimo 6 maggio dai pm di Pavia che lo accusano di essere il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, sta pensando se fare il 'bis' e, come aveva già fatto un anno fa, non rendere l'interrogatorio. Per come stanno le indagini, andrebbe al 'buio' e, quindi, sta valutando se è meglio stare muto dato che non ha in mano nemmeno qualcuna delle molte carte raccolte in oltre un anno di accertamenti. Deciderà che linea tenere il giorno prima dell’appuntamento che prelude alla chiusura dell’inchiesta. Dopo aver ricevuto l’invito a comparire con il nuovo capo di imputazione e una...🔗 Leggi su Feedpress.me

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