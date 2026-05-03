Nella vicenda dell’omicidio di Giacomo Bongiorni, l’indagine si è allargata e include ora anche il cognato della vittima, Gabriele Tognocchi. Le autorità hanno analizzato lo smartphone della compagna di Bongiorni, nel tentativo di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. L’episodio si è verificato in una piazza della città tra l’11 e il 12 aprile. Nessun dettaglio sulle eventuali responsabilità è stato comunicato finora.

Massa, 3 maggio 2026 – Risulta indagato anche il cognato di Giacomo Bongiorni, Gabriele Tognocchi, per la tragedia avvenuta la notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Palma. La Procura vuole vederci chiaro su quanto accaduto intorno all’una e mezzo, quando Bongiorni e Tognocchi incontrarono i cinque ragazzi (due maggiorenni e tre minorenni) nella piazza davanti al liceo artistico musicale ’Palma’. La notizia di reato è rissa: i legali del cognato, Pietro Bogliolo e Marco Marino del foro di Genova, preferiscono non rilasciare dichiarazioni in merito. Il luogo dove Giacomo Bongiorni ha perso la vita, in piazza Palma Un atto dovuto L’iscrizione...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omicidio Bongiorni, ora tra gli indagati c’è anche il cognato. Analizzato lo smartphone della compagna

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