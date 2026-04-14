Il 14 aprile si è verificato uno scontro pubblico tra l’ex presidente e il Papa Leone XIV, con quest’ultimo che ha criticato la gestione della criminalità e la politica estera. Nel frattempo, due minorenni sono stati indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, portando il totale dei sospettati a quattro. Nello stesso giorno, il tennista italiano ha ottenuto un risultato che potrebbe influenzare gli equilibri nel circuito internazionale.

Trump attacca Papa Leone XIV: “Debole su criminalità e terribile in politica estera”. Il Pontefice risponde sul volo che lo ha condotto in Algeria: “Non ho paura, continuerò a parlare di pace”. Massa: altri due giovani sono indagati per la morte di Giacomo Bongiorni, avvenuta in piazza Palma a opera di un gruppo di giovani, salgono così a 5 le persone, tra cui almeno un minorenne, che dovranno rispondere della morte del 47enne. Sinner con la vittoria a Montecarlo sposta gli equilibri con Alcaraz anche sulla terra rossa. Binaghi: “Ci siamo abituati a Jannik, senza squalifica non avrebbe lasciato la vetta del ranking”. Questo articolo 1404 –...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 14/04 – Scontro tra Trump e Papa Leone – Altri due ragazzini indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni – Sinner sposta gli equilibri

Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, altri due indagatiCi sono altri due indagati per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso in una violenta aggressione da parte di un gruppo di giovani in piazza...

Altri due ragazzi indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa: ora sono cinque. Disposta l’autopsiaSalgono a cinque gli indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte in piazza...

Argomenti più discussi: Trump e Papa Leone XIV, come si è arrivati allo scontro: dai migranti alla guerra in Iran; Trump contro Papa Leone, ad Agorà; Trump attacca Papa Leone: ecco come è esplosa la crisi tra USA e Vaticano; Lo scontro tra Trump e Papa Leone viene commentato all’ONU.

Meloni: “Inaccettabili le parole di Trump su Papa Leone XIV” Segui tutti gli aggiornamenti sulla visita del Santo Padre in Africa qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/papa-africa-viaggio-apostolico-undici-giorni-algeria-guinea-camerun-angola-santa - facebook.com facebook

Piena solidarietà a Papa Leone. Una grande testimonianza cristiana, un grande coraggio nella chiarezza delle parole. Più di tanti esponenti politici che hanno dimostrato di non averne. "Sia il vostro parlare sì, sì; no, no" (Vangelo secondo Matteo) x.com