Omicidio Bongiorni a Massa indagato per rissa anche il cognato della vittima

Nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati anche per il reato di rissa. La vicenda riguarda un pestaggio avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Palma a Massa, che ha portato alla morte del 47enne. L’indagine si sta concentrando su diversi soggetti coinvolti in quell’episodio.

(Adnkronos) – Si allarga il quadro degli indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo un violento pestaggio avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 aprile in piazza Palma a Massa. Tra i nuovi iscritti nel registro degli indagati da parte della Procura figura anche il cognato della vittima, Gabriele Tognocchi, denunciato per rissa. L’uomo, quella stessa notte, era stato trasportato al pronto soccorso con gravi lesioni, tra cui la frattura della tibia e del setto nasale. La notizia è riportata da 'Il Tirreno'. Sale così a sei il numero complessivo degli indagati. Tra questi, un 17enne, ex pugile, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio volontario e rissa aggravata.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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