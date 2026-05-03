A Massa, nella notte tra 11 e 12 aprile, un uomo di 47 anni è stato aggredito e colpito in modo grave in piazza, perdendo la vita poco dopo. Tra le persone sotto indagine figura anche il cognato di una persona coinvolta nell'evento, accusato di rissa. L'indagine si sta concentrando sugli eventi che hanno portato alla violenta aggressione e alla morte della vittima.

MASSA (MASSA CARRARA) – Sale il numero degli indagati sul caso Bongiorni, il 47enne picchiato davanti al figlio di 11 anni e poi morto a Massa nella notte fra l’11 e il 12 aprile. Risulta indagato per rissa anche il cognato della vittima, Gabriele Tognocchi, finito al pronto soccorso con una tibia e il setto nasale rotto. I legali del cognato non hanno rilasciato dichiarazioni. Tognocchi quella notte finì al pronto soccorso conuna tibia e il setto nasale rotto. La procura vuole vederci chiaro su quanto accaduto intorno all’una e mezzo, quando Bongiorni e Tognocchi incontrarono i cinque ragazzi (due maggiorenni e tre minorenni) nella piazza....🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Massa, aggredito e ucciso in piazza: indagato per rissa anche il cognato di Bongiorni

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