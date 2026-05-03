Omicidio Bari Michelangelo Scamarcia ucciso per un debito di 30€ arrestato un cinese | L' ho soffocato con una busta - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di Bari è stato ucciso in circostanze che stanno ancora risultando chiare. La vittima, scomparsa dal 2 aprile, è stata trovata morta in un negozio del quartiere. Un cittadino cinese è stato arrestato con l’accusa di aver commesso l’omicidio, confessando di aver soffocato la vittima con una busta. La motivazione si collega a un debito di circa 30 euro. La polizia ha acquisito le immagini del video e sta indagando sui dettagli del fatto.

La vittima era scomparsa dal 2 aprile ed il corpo è stato trovato in un negozio di Bari, nel rione Carbonara, sotto un cumulo di imballaggi in avanzato stato di decomposizione Omicidio a Bari, dove il 68enne Michelangelo Scamarcia è stato trovato morto dopo una lite per un debito di 30 euro d.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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