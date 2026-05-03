Omicidio Bari Michelangelo Scamarcia ucciso per un debito di 30€ arrestato un cinese | L' ho soffocato con una busta - VIDEO
Un uomo di Bari è stato ucciso in circostanze che stanno ancora risultando chiare. La vittima, scomparsa dal 2 aprile, è stata trovata morta in un negozio del quartiere. Un cittadino cinese è stato arrestato con l’accusa di aver commesso l’omicidio, confessando di aver soffocato la vittima con una busta. La motivazione si collega a un debito di circa 30 euro. La polizia ha acquisito le immagini del video e sta indagando sui dettagli del fatto.
La vittima era scomparsa dal 2 aprile ed il corpo è stato trovato in un negozio di Bari, nel rione Carbonara, sotto un cumulo di imballaggi in avanzato stato di decomposizione Omicidio a Bari, dove il 68enne Michelangelo Scamarcia è stato trovato morto dopo una lite per un debito di 30 euro d.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie correlate
Leggi anche: Cadavere trovato a Bari, 68enne ucciso dopo una lite per un debito di 30 euro | Il titolare confessa: "L'ho soffocato"
Leggi anche: Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio a Bari, confessa il titolare: “L’ho ucciso per 30 euro”
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Bari, Scamarcia ucciso dopo una lite per 30 euro. Lin Wei voleva fuggire in Cina, la confessione: L'ho soffocato; Michelangelo Scamarcia trovato morto a Bari Carbonara: fermato 42enne cinese; Ucciso per 30 euro a Bari. Il killer: L'ho soffocato con una busta'; Omicidio a Bari, 68enne ucciso in un negozio per un debito di 30 euro: arrestato un uomo che confessa.
Omicidio Bari: Michelangelo Scamarcia ucciso per 30 euro. Il killer confessaL'omicida è Lin Wei, cittadino cinese, e proprietario del locale a Carbonara dove è stato rinvenuto il cadavere del 68enne ... tg.la7.it
Omicidio a Bari, 68enne ucciso in un negozio per un debito di 30 euro: arrestato un uomo che confessaMichelangelo Scamarcia, 68 anni, era scomparso da un mese: il suo corpo è stato trovato in un negozio di Bari. Il titolare arrestato per omicidio ... virgilio.it
Telesveva. . Omicidio Lino Pizzi nella spaghetteria di Bisceglie: la DDA di Bari scava nella guerra tra clan per il delitto del 62enne caposala #bisceglie #cronaca #omicidio #indagini #dda - facebook.com facebook
Omicidio Bari: Michelangelo Scamarcia ucciso per 30 euro. Il killer confessa x.com