Michelangelo Scamarcia trovato morto in un negozio a Bari confessa il titolare | L'ho ucciso per 30 euro

A Bari, il cadavere di un uomo di 67 anni è stato rinvenuto all’interno di un negozio il 2 aprile. Il titolare dell’attività ha confessato di aver commesso l’omicidio, spiegando di aver agito a causa di un debito di 30 euro. La polizia ha sequestrato il negozio e ha avviato le indagini per approfondire le dinamiche del fatto e la ricostruzione dell’accaduto.

Michelangelo Scamarcia, 67 anni, sarebbe stato ucciso per un debito di 30 euro. A confessare il delitto e il movente economico è stato il titolare del negozio in cui è stato trovato il cadavere dell'uomo, scomparso a Bari il 2 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ha confessato di aver soffocato e ucciso Michelangelo Scamarcia, 68 anni, di Carbonara di Bari, e di averlo fatto per un contrasto insorto con la vittima per un debito di appena 30 euro. Così il commerciante di nazionalità cinese Lin Wei, sottoposto ieri sera - facebook.com facebook

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