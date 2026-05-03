Negli ultimi anni, l'Europa ha visto un cambiamento nelle relazioni con gli Stati Uniti riguardo alla presenza militare nel continente. In passato, l'assenza di un'operazione militare americana sarebbe stata difficile da immaginare, ma le recenti dichiarazioni di un ex presidente hanno riacceso il dibattito sulla possibile riduzione dei contingenti statunitensi in Europa. La questione coinvolge anche temi come l'ombrello nucleare e lo scudo missilistico, strumenti di protezione storici.

Pensare un'Europa senza la presenza militare americana era fino a qualche anno fa inimmaginabile ma oggi, dopo le ultime dichiarazioni di Donald Trump, è un'evenienza da tenere in considerazione, se non altro nell'ottica di un ridimensionamento dei contingenti statunitensi nel vecchio continente. Così, il ritiro di circa 5mila soldati di stanza in Germania annunciato da Trump e ordinato dal segretario della difesa Pete Hegseth che si completerà nei prossimi 6-12 mesi, potrebbe essere solo la prima avvisaglia di un ritiro più ampio che interesserà tutta Europa a cominciare da Italia e Spagna. Se ufficialmente la motivazione è...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ombrello nucleare e scudo missilistico. Gli alleati "protetti" dal dopoguerra

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