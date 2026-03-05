Nucleare Meloni | ombrello francese non può diventare europeo

Il governo italiano ha dichiarato che l’accordo tra Francia e Italia sul nucleare non può essere esteso a livello europeo. La premier ha sottolineato che l’ombrello nucleare francese rimane una questione tra i due paesi e non rappresenta un modello da adottare a livello comunitario. La discussione riguarda le capacità di dissuasione nucleare della Francia e il ruolo di eventuali partnership tra i due stati.

Roma, 5 mar. (askanews) – "La Francia parla da molto tempo della sua capacità di dissuasione nucleare come di un ombrello che può proteggere anche il resto d'Europa, però per quello che riguarda il tema dell'ottica dell'autonomia strategica europea penso che valga la pena specificare che in nessun caso la Francia intende mettere sotto controllo europeo il suo arsenale nucleare. Cioè Macron ha ribadito che l'utilizzo del nucleare francese rimarrebbe sotto l'esclusiva decisione del presidente francese, quindi sono due temi diversi". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista su Rtl 102.5. "Sicuramente – ha.