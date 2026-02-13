Gli Usa rialzano lo scudo atomico | più testate su missili e B-52 pronti al nucleare

Il primo concreto effetto della fine del Trattato New Start, che limitava gli arsenali nucleari di Stati Uniti e Russia, arriva da oltre Atlantico: il Global Strike Command dell’US Air Force ha rafforzato la presenza di testate nucleari, aumentando il numero di missili e rendendo più pronti i B-52 per operazioni nucleari.

Il primo concreto effetto della fine del Trattato New Start, che limitava gli arsenali nucleari di Stati Uniti e Russia, arriva da oltre Atlantico: il Global Strike Command dell’U.S. Air Force si dichiara pronto a caricare più testate sui missili balistici intercontinentali (ICBM) Minuteman III e a ripristinare la capacità nucleare dei bombardieri B-52, se richiesto. Tutti i B-52 possono tornare rapidamente alla missione nucleare. Attualmente ci sono 400 Minuteman III caricati nei silos delle basi di Malmstrom, Minot e Warren, distribuite tra Montana, North Dakota, Wyoming, Nebraska e Colorado. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli Usa rialzano lo scudo atomico: più testate su missili e B-52 pronti al nucleare Usa-Iran, Teheran non cede su programma nucleare: “Pronti a tutti gli scenari” Dopo il primo round di negoziati in Oman tra Iran e Stati Uniti, Teheran ribadisce di non cedere sul suo programma nucleare. Gli Usa preparano lo scudo su Taiwan: ecco come sarà la "prima linea" Gli Stati Uniti stanno rafforzando la loro presenza strategica su Taiwan, creando una Contenuti correlati Argomenti discussi: Gli Usa rialzano lo scudo atomico: più testate su missili e B-52 pronti al nucleare; Gli Stati Uniti alzano il tiro sulla postura atomica di Pechino Ecco perché. Naja Mathilde Rosing: “Non voglio che il mio nome venga associato al nome del presidente Usa. Oggi abbiamo il potere immenso di fare sentire la nostra voce: è commovente vedere un popolo che rialza la testa” Leggi l'articolo #MissGroenlandia - facebook.com facebook Gli Usa alzano il pressing sull’Iran con dieci navi da guerra I russi pronti a evacuare la centrale nucleare di Bushehr x.com