olimpia via al rush finale terzo posto da blindare

La stagione sportiva entra nella sua fase decisiva, con le ultime due giornate di campionato che determinano le posizioni finali. La squadra in corsa per il terzo posto cerca di consolidare la posizione, mentre a metà mese inizieranno i playoff scudetto. La competizione si fa più intensa, con le squadre impegnate a ottenere i risultati necessari per qualificarsi e mantenere le ambizioni di classifica.

Inizia la fase più calda della stagione. Ultime due giornate, verdetti da siglare e poi dalla metà del mese scatteranno i playoff scudetto. Piena bagarre per l’ Olimpia che si trova al 3° posto, può ancora raggiungere il secondo dove si trova Brescia (a +2, con scontro diretto negativo), ma deve difendersi dalle grinfie del quarto dove si trova Venezia ( a -2, con scontro diretto positivo). Di fronte al Forum la Pallacanestro Trieste che, tra l’altro, ai playoff ci andrà sicuramente visto il suo 7° posto e il +6 sulle inseguitrici. Per l’Armani il gioco è semplice, con una vittoria la terza piazza è garantita, se dovesse vincere anche Brescia a quel punto diventerebbe sicura.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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