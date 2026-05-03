Olimpia in scioltezza su Trieste | il secondo posto è ancora possibile

Nella serata dedicata a Kyle Hines, inserito nella hall of fame societaria, Olimpia Milano ha ottenuto una vittoria convincente contro Trieste. La squadra di casa ha mostrato un gioco efficace, mantenendo il controllo per tutta la partita. La vittoria permette ai milanesi di mantenere vive le speranze di raggiungere il secondo posto in classifica. La partita si è svolta senza particolari problemi per l’Olimpia, che ha concluso l’incontro con un risultato netto.

Milano, 3 maggio 2026 - Prova di forza dell’Olimpia Milano che non ha problemi a vincere contro Trieste nella serata che decide di dedicare ad un “professore” della pallacanestro come Kyle Hines (inserito nella hall of fame societaria). Finisce 86-78 in una gara che non è mai stata realmente in discussione con i milanesi che hanno superato anche i 20 punti di vantaggio nella ripresa. I biancorossi hanno pescato una grande prestazione di Shields, molto coinvolto con 20 punti (anche se con 18 tiri),e di Bolmaro che sta vivendo ancora un momento positivo visto che ancora una volta viaggia quasi un punto al minuto con 15 realizzati in 16’. Torna...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia in scioltezza su Trieste: il secondo posto è ancora possibile Notizie correlate Volley, l’Olimpia Teodora sfiora l'impresa in Coppa Italia: secondo posto con il sorriso per le LeonesseSi ferma in finale il sogno dell’Olimpia Teodora di conquistare la Coppa Italia di Serie B1. Perinetti: «Napoli più consapevole, il secondo posto è possibile»Perinetti: «Napoli più consapevole, il secondo posto è possibile»"> Il Napoli cresce e ritrova certezze nel momento più delicato della stagione.