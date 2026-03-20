Il Napoli si avvicina alle fasi decisive del campionato in crescita e con maggiore sicurezza, come afferma l’allenatore. La squadra ha mostrato miglioramenti nelle ultime partite e ora punta a raggiungere il secondo posto, considerando la posizione attuale in classifica. Il percorso intrapreso sembra aver dato solidità al gruppo, che si prepara a affrontare con fiducia le prossime sfide.

"> Il Napoli cresce e ritrova certezze nel momento più delicato della stagione. Giorgio Perinetti, intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web RadioTv, ha analizzato il percorso degli azzurri sottolineando i segnali positivi arrivati nelle ultime settimane. Giorgio Perinetti a Vikonos Web RadioTv ha evidenziato come la squadra stia recuperando giocatori fondamentali. Giorgio Perinetti a Vikonos Web RadioTv ha rimarcato la capacità del gruppo di restare competitivo nonostante le difficoltà. «Il Napoli sta riacquisendo consapevolezza dei propri mezzi», ha spiegato Giorgio Perinetti a Vikonos Web RadioTv, sottolineando il valore del lavoro svolto durante una stagione complicata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Perinetti: «Napoli più consapevole, il secondo posto è possibile»

Articoli correlati

Leggi anche: Chiariello: «Napoli in zona comfort. Ora il secondo posto è possibile»

Napoli, Conte ritrova la panchina lunga: «Secondo posto possibile»Napoli, Conte ritrova la panchina lunga: «Secondo posto possibile»"> Il Napoli ritrova profondità e qualità, proprio nel momento decisivo della...