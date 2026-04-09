Volley l’Olimpia Teodora sfiora l' impresa in Coppa Italia | secondo posto con il sorriso per le Leonesse

Nella finale della Coppa Italia di Serie B1, l’Olimpia Teodora si è fermata a un passo dalla conquista del trofeo, che è stato assegnato a Banca Annia Aduna Padova. Le Leonesse hanno concluso la competizione con una medaglia d’argento, dopo aver affrontato un percorso caratterizzato da impegno e determinazione. La squadra ha mostrato grande spirito sportivo, arrivando vicino all’obiettivo senza però riuscire a portarlo a casa.

Si ferma in finale il sogno dell’Olimpia Teodora di conquistare la Coppa Italia di Serie B1. Il trofeo va con merito a Banca Annia Aduna Padova, ma le Leonesse non hanno nulla da recriminare e chiudono un percorso fatto di sacrificio e passione con una bella medaglia d’argento.Molto emozionante. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Volley, l’Olimpia Teodora torna alla vittoria contro Cvr: le ravennati consolidano il primo postoLe Leonesse approfittano della contemporanea sconfitta di Ripalta per allungare in vetta alla classifica del Girone B di Serie B1: ora i punti di... Il ruggito delle leonesse nel derby contro Cesena: l'Olimpia Teodora torna al successoTorna al successo l’Olimpia Teodora dopo il primo stop stagionale patito settimana scorsa a Ostiano. Temi più discussi: Coppa Italia Serie B1 Femminile: Padova e Ravenna si sfideranno in finale; Volley, l'Olimpia Teodora vince a Riccione e sente profumo di promozione; L’Olimpia Teodora vola in finale di Coppa Italia Serie B1; Volley, B1: l'Olimpia Teodora batte Garlasco e vola in finale di Coppa Italia - FOTO GALLERY. L’Olimpia Teodora batte Garlasco e vola in finale di Coppa Italia – FOTOTrascinata dal Pala De Andrè, l'Olimpia Teodora supera in rimonta Garlasco e si qualifica per la finale della Coppa Italia di serie B1. Appuntamento per ... ravennaedintorni.it Il Pala De André torna a essere capitale della pallavolo: anche Olimpia Teodora in campo per le finali di Coppa ItaliaRavenna ospiterà tre diverse final four: Serie B maschile, Serie B1 e B2 femminili. Tra le 12 squadre in gara anche le padrone di casa dell'Olimpia Teodora ... ravennatoday.it Banca Annia, la coppa è tua! Per la squadra di Rondinelli una “stagione perfetta” La Banca Annia Padova Women corona una “stagione perfetta” vincendo la Coppa Italia di B1 a Ravenna superando in finale le padrone di casa dell’Olimpia Teodora. Leggi il - facebook.com facebook