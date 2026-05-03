Un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre si trovava nei pressi di una scuola di Olbia, con un coltello in mano. Secondo le testimonianze, si è avvicinato alla recinzione dell’istituto e ha mostrato atteggiamenti sospetti. La polizia è intervenuta prontamente, bloccando l’individuo e sequestrando l’arma. Non si hanno notizie di altri coinvolgimenti o di eventuali dettagli sul motivo che ha portato l’uomo a comportarsi in quel modo.

? Cosa scoprirai Cosa ha spinto l'uomo a fissare la recinzione della scuola?. Come hanno fatto le forze dell'ordine a bloccare il soggetto?. Perché l'uomo si trovava in quello stato di confusione mentale?. Quali sono le condizioni cliniche del fermato dopo il sequestro?.? In Breve L'uomo in stato di ebbrezza si è fermato all'incrocio tra via Roma e via Acquedotto.. Polizia locale e carabinieri hanno disarmato il soggetto straniero presso l'Istituto Panedda.. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale locale sotto scorta dei carabinieri.. Le indagini della polizia locale ricostruiranno la dinamica avvenuta domenica 3 maggio 2026.. Intorno alle 13 di oggi, domenica 3 maggio 2026, un uomo armato di un grosso coltello da cucina ha generato forte preoccupazione nel centro di Olbia, dirigendosi verso l’Istituto Panedda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia, uomo con coltello vicino alla scuola: interviene la polizia

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