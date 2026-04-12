Tensione a Olivetta | uomo con coltello minaccia un medico interviene

Nella serata del 3 aprile, intorno alle 23:00, a Olivetta San Michele un uomo di 37 anni si è allontanato da casa brandendo un coltello. Poco dopo, ha minacciato un medico presente sul posto. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per gestire la situazione e garantire la sicurezza delle persone coinvolte. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Nella serata del 3 aprile, intorno alle ore 23:00, un uomo di 37 anni ha scatenato il panico a Olivetta San Michele dopo essersi allontanato da casa impugnando un coltello. L'intervento tempestivo dei Carabinieri e del personale sanitario dell'Asl locale ha permesso di evitare che la situazione degenerasse in un'aggressione violenta nei confronti di un medico. La gestione del rischio tra dialogo e intervento d'emergenza L'episodio si è sviluppato in un clima di estrema fragilità quando il trenta .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tensione a Olivetta: uomo con coltello minaccia un medico, interviene Paura in strada: minaccia un uomo con un coltelloI carabinieri intervenuti in strada Sabotino hanno denunciato un 30enne poi trovato in possesso di due coltelli da cucina Momenti di paura in strada... Leggi anche: Terracina, 76enne minaccia un uomo con un coltello in un residence