Minacce allo sportello dopo lo sfratto in casa anche una Beretta carica

Un uomo di 76 anni ha minacciato gli assistenti sociali del Comune di Bologna dopo aver ricevuto lo sfratto. Secondo quanto emerso, sembra che la disperazione per la perdita della casa abbia spinto l’uomo a comportarsi in modo aggressivo. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno denunciato per detenzione abusiva di armi, poiché in casa aveva una Beretta carica. La situazione si è sbloccata solo con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e preso in custodia l’arma.

