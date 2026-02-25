Mantova 56enne si impicca nella sua casa | lo trova l’ufficiale giudiziario che doveva eseguire lo sfratto

Intorno alle 11, l’ufficiale giudiziario è arrivato davanti all’abitazione per notificare ed eseguire il provvedimento. La porta era aperta. Una volta entrato, si è trovato di fronte alla scena drammatica: l’uomo si era tolto la vita impiccandosi. Immediata la chiamata ai soccorsi: sono intervenuti i carabinieri della stazione di Castel Goffredo e il personale del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castiglione delle Stiviere per i rilievi del caso. La vittima era un operaio, originario di Leno, in provincia di Brescia. Era separato ed era padre di due figlie. Al termine degli accertamenti di legge, la salma è stata restituita ai familiari. A novembre, un altro uomo, 37 anni, di Grosseto, è stato trovato morto proprio dall’ufficiale giudiziario che si era presentato nel suo appartamento per notificargli lo sfratto, probabilmente per affitti non pagati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

